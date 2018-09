Brussel onderzoekt de impact van zelfrijdende voertuigen: 'We bereiden de toekomst voor'

"Uit een eerdere studie bleek dat het aantal voertuigen in Brussel beperkt kan worden tot 25.000 per dag als je alle verkeersstromen kan automatiseren. Dat was voor ons de aanleiding om ook te laten onderzoeken hoe zelfrijdende voertuigen kunnen geïntegreerd worden in het stedelijk weefsel en wat de rol daarin is van een openbare vervoersmaatschappij. Komt er in de toekomst een MIVB met zelfrijdende shuttles, laten we die markt volledig openliggen voor privébedrijven of komt er een mix van beide?", klinkt het op het kabinet van minister van mobiliteit Pascal Smet. De eerste resultaten van de studie worden begin volgend jaar verwacht.

