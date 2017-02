Brussel wil digitale hoofdstad van Europa worden

De Brusselse Regering heeft een nieuwe, eengemaakte digitale strategie voorgesteld: Digital.Brussels. Drie bevoegde regeringsleden slaan daarvoor de handen in elkaar en richten een coördinatiecomité op over de verschillende beleidsdomeinen heen: Bianca Debaets (Digitalisering), Didier Gosuin (Werk & Economie) en Fadila Laanan (Wetenschappelijk Onderzoek).

Alle huidige en toekomstige digitaliseringsinitiatieven worden voortaan onder Digital.Brussels ondergebracht. De stad plant ook een grootschalige promotiecampagne in binnen- en buitenland. "Zo willen we Brussel op de kaart zetten als digitale hoofdstad van ons land én van Europa", zegt Staatssecretaris voor Digitalisering Bianca Debaets.

Smart City

Smart City vormt de ruggengraat van de nieuwe Brusselse digitale strategie. Debaets zal prioriteit geven aan het verbeteren van onder meer de connectiviteit, de inzet op menselijk kapitaal, internetgebruik en de digitalisering van de overheidsdiensten. In totaal gaat het om een budget van 13,4 miljoen euro voor 2017 waarvan bijna 6 miljoen gaat naar slimme camera's en het integreren van alle bestaande beveiligingscamera's in één platform. 3,5 miljoen gaat naar digitaliseringsprojecten waaronder Osiris, de verkeersbordendatabank en Nova. Het 'fiber to the school' project is goed voor 2 miljoen en nog eens 1,2 miljoen gaat naar de eigenlijke proeftuininiatieven en zes participatieve events rond smart city: onderwijs en cultuur zijn daar de gekozen thema's voor dit jaar.

"Op het Brusselse grondgebied zijn meer dan 2.000 ondernemingen actief in de informatie- en communicatietechnologie. "De Brusselse digitale sector is in totaal goed voor 7,6% van het bbp", aldus Brussels Minister van Werk & Economie Didier Gosuin die een actieplan 'NextTech.Brussels' aankondigt. Dat moet de groei ondersteunen, inzetten op opleiding - zeker ook richting jongeren en vrouwen - en de digitale aanpak ook uitstralen naar het buitenland.

Start-ups en ondernemers ondersteunen

Het plan moet vooral ook mogelijkheden bieden voor Brusselse start-ups: de persconferentie vond niet toevallig plaats in de kantoren van Real Impact Analytics - een Brusselse starter die momenteel hoge ogen gooit. Staatssecretaris voor Wetenschappelijk Onderzoek Fadila Laanan maakt vier miljoen vrij voor een pre-seed investeringsfonds voor digitalisering- en e-health projecten (Brustart).

Ook bestaande organisaties als MIC Brussels en StartUps.be mogen rekenen op verdere ondersteuning (320.000 euro). Naar de verdere ontwikkeling van de FabLabs gaat 2 miljoen euro en verder wordt ook geld vrijgemaakt om jongeren te stimuleren voor het digitale ondernemerschap en om het 'Women in Tech' programma op poten te zetten. Daar bovenop komt ook nog een R&D-budget van Innovirus rond kunstmatige intelligentie.