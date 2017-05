Brussel wordt Noord-Europese uitvalsbasis voor Oodrive

Het Brusselse kantoor, waar vandaag al een twintigtal mensen werken, moet in eerste instantie de groei in Vlaanderen en Nederland stimuleren. Daarna wordt ons land voor het bedrijf de uitvalsbasis voor Noord-Europa en Scandinavië in het bijzonder.

De Belux organisatie wordt momenteel geleid door Christophe Ophoff. Hij moet in eerste instantie op zoek naar vijf extra mensen, al kan dat op termijn nog toenemen naargelang de uitbreidingsplannen toenemen.

Die uitbreiding is mogelijk nu het bedrijf 65 miljoen euro aan kapitaal ophaalt bij onder meer Tikehau Capital, MI3 en NextStage. Ook overnames in de Benelux of Noord-Europa zijn niet uitgesloten. Al heeft het bedrijf daar nog geen concrete plannen rond.

Oodrive is een van oorsprong Frans bedrijf dat in Europa, Brazilië en Azië actief is maar wereldwijd wordt aangeboden. Het bedrijf focust zich op cloud computing en het beheer van gevoelige gegevens. In totaal werken er 350 mensen voor het bedrijf.