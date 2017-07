Brussels Airlines: 'nog geen elektronica in beslag genomen'

Bij de Nederlandse luchtvaartmaatschappij KLM zouden volgens de techsite Tweakers vorige week incidenten zijn geweest met passagiers die niet mochten boarden op hun vlucht naar de Verenigde Staten omdat hun elektronische toestellen beschadigd waren, of ontbrekende schroefjes hadden.

Brussels Airlines sluit niet uit dat toestellen waaraan geknoeid is, extra gecontroleerd kunnen worden. Maar zegt dat er geen dergelijke incidenten bekend zijn bij de luchtvaartmaatschappij. Brussels Airport zelf zegt dat veiligheidsmaatregelen voor vluchten naar de VS het domein zijn van de maatschappijen zelf.

"Wat de TSA oplegt is voor alle maatschappijen identiek", bevestigt een woordvoerster van de luchthaven aan Data News. "We kunnen niet in detail treden over securitymaatregelen maar het is wel zo dat er nog geen elektronica in beslag is genomen, er is dus ook geen reden tot paniek hierover."

Wel of niet naar ingecheckte bagage?

Tweakers kreeg van de TSA bevestiging dat de maatregel in Schiphol een uitwerking is van een in juni aangekondigd strenger beleid van de TSA, dat in de VS instaat voor de veiligheid van het luchthavenverkeer. De toestellen zouden wel mee aan boord mogen in het bagageruim.

Al raadt Brussels Airlines af dat mensen dit spontaan doen. "We raden het nooit aan om elektronica zoals laptops in de ingecheckte bagage te bewaren", klinkt het bij de luchtvaartmaatschappij. Tot nader order moet elektronica met mogelijke gebreken dus niet thuisblijven, of preventief in uw grote koffer verdwijnen.