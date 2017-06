Brussels Airport zet Pepper-robot in

De zomeruittocht op Brussels Airport staat voor de deur. In het eerste weekend van de zomervakantie verwacht de luchthaven niet minder dan 232.000 passagiers, van wie 131.000 vertrekkende passagiers. Die zullen voortaan geholpen worden door een humanoïde robotje.

BRUce Pepper kan de boarding pass lezen en verdere vluchtinformatie geven zoals de gate waar de passagier moet opstappen. Daarnaast geeft hij real-time informatie over het weer op de bestemming. BRUcePepper kan reizigers ook de weg naar de toiletten wijzen. Verder geeft hij tips en informatie over winkels en restaurants op de luchthaven. Passagiers kunnen met hem quizzen of een selfie nemen. Het gewone personeel blijft bereid reizigers bij te staan, aldus de luchthaven.

De Pepper-root werd ontwikkeld door Softbank Robotics. De implementatie van BRUce Pepper is het resultaat van een samenwerking tussen Brussels Airport en IBM op het innovatiefestival Hack Belgium 2017. Eerder ging een zo'n robot al aan de slag op de luchthaven van Oostende. Ook in de ziekenhuizen van Luik en Oostende zit een Pepper-robot achter de ontvangstbalie.