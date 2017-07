Brusselse culturele agenda voortaan beschikbaar als open data

Het project is een samenwerking tussen het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest (CIBG) en visit.brussels. Die laatste verzamelt jaarlijks meer dan 20.000 evenementen, expo's en concerten op zijn website. Die volledige agenda wordt nu als open data beschikbaar gesteld voor ontwikkelaars om nieuwe applicaties te ontwikkelen rond de culturele agenda.

Veel mogelijke toepassingen

"Waarom geen app die vervoersinformatie en events combineert? Of hotels die in een straal van één km alle culturele events kunnen tonen aan hun gasten? De lijst van mogelijke toepassingen is bijna eindeloos. De Brusselaars en bezoekers kunnen er enkel wel bij varen", aldus staatssecretaris Debaets.

Sinds 2016 brengen de Brusselse gewestelijke overheidsinstanties zoveel mogelijk vrij beschikbare gegevens samen op de portaalwebsite www.opendatastore.brussels, zodat iedereen er vrij en gratis met de gegevens aan de slag kan. Op dit moment zijn er bijvoorbeeld al mobiliteitsgegevens (real time positie van MIVB voertuigen), kaartgegevens (Brussel in 3D), of gegevens over het Brusselse erfgoed op terug te vinden.