Brusselse start-up ontwikkelt 3D-scanner voor het virtueel passen van kleding

Treedy's stelt een scanner voor die een driedimensionaal beeld kan maken van je lichaam. Het apparaat heeft grofweg het formaat van een paskamer, en het is vooral gericht op confectiewinkels en webshops die kleding verkopen. Volgens Treedy's hebben e-commercewinkels zoals Zalando al een exemplaar besteld, maar ook de Vrije Universiteit Brussel (VUB) zou twee onderzoekers hebben toegewezen om het project te bestuderen.

Op 0,2 millimeter nauwkeurig

David Francotte, medeoprichter van de start-up, wil met de 3D-scanner de winkelervaring van klanten verbeteren: "Met behulp van zijn morfologisch profiel kan de klant in een winkel of op het internet, confectiekleding of op maat gemaakte stukken bestellen", aldus Francotte.

Zo'n morfologisch profiel kan binnen de twee à drie minuten door de scanner worden gemaakt. Hij neemt daarvoor elk tiende van een seconde een foto van de lichaamsdelen van een klant. Het resultaat is een 3D-avatar die op 0,2 millimeter nauwkeurig is uitgemeten.

Grootste databank van 3D-avatars ter wereld

Naast het maken van 3D-avatars, heeft het Belgische bedrijf ook de ambitie om binnenkort de grootste databank aan morfologische profielen van de wereld uit te baten. 'Met absolute privacygaranties', zo stelt Treedy's. De bedoeling is dat een klant zonder enige menselijke tussenkomst zijn eigen avatar zal kunnen gebruiken voor het online bestellen van confectie.

Hoeveel de start-up precies aanrekent voor zijn 3D-scanner, is niet duidelijk.