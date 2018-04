Brusselse start-up vindt elektrische fiets opnieuw uit en krijgt daar 2,4 miljoen voor

De e-bike van Cowboy, het resultaat was van veel denk- en designwerk, werd vorige week voorgesteld in Brussel. De e-bike mag dan aan een stevige opmars bezig zijn, nog steeds is negentig procent van de kopers meer dan vijftig jaar. Gek, vonden Adrien Roose, Karim Slaoui en Tanguy Goretti, en ze richtten Cowboy op, een start-up die als doel had: de elektrische fiets radicaal herdenken, zodat ze ook een jong en stedelijk publiek zou aanspreken. "Daarvoor moesten drie struikelblokken uit de weg geruimd: de prijs, het ouwelijke imago en het design", zegt Roose.

Met een initiële investering van 700.000 euro door de Franse VC Hardware Club gingen de oprichters aan het ontwikkelen. Dat ze een achtergrond in software hadden bij onder andere Take Eat Easy en Djump, en niet in fietsen hielp net, klinkt het. "De meeste e-bikes worden samengesteld met off the shelf onderdelen die door fabrikanten ter beschikking worden gesteld. Zo wordt het natuurlijk duur", zegt Roose. "We beseften al snel dat we onze fiets from scratch zouden moeten ontwikkelen, maar daardoor konden we alles ook precies maken zoals we het wilden: met de batterij en een elektronisch circuit handig in het frame verwerkt, en een hip design. Met zijn 16 kilo is het overigens ook een erg lichte e-bike, dat komt omdat we geen versnellingen hebben. Ons intelligente motorondersteuningssysteem bevat sensortechnologie die snelheid en koppeling kan meten. Deze technologie past zich intuïtief aan je fietsstijl en -snelheid aan door je momentum te stimuleren op belangrijke momenten: wanneer je begint te trappen, te accelereren of omhoog rijdt."

Roose, Slaoui en Goretti konden in de elektronica hun softwareknobbel helemaal botvieren. "De fiets is geconnecteerd met onze servers. Zo kan je hem ook met je smartphone controleren, en beveiligen", zegt Roose. "Daarvoor dient een aan/uit knop die zorgt dat enkel de eigenaar de fiets kan aanzetten en natuurlijk is er ook navigatie voorzien, een data dashboard dat de snelheid toont. Op termijn willen we daarop nog features bouwen, zoals een alarm als iemand aan je fiets komt wanneer die gesloten staat."

Begin dit jaar kreeg Cowboy een nieuwe kapitaalinjectie van 2,4 miljoen euro van Index Ventures, Hardware Club, Kima Ventures en andere business angels. Daarvoor hadden ze goeie redenen, want de start-up behaalde nog voor zijn lancering een eerste prijs op Eurobike, de grootste fietsbeurs in Europa, voor zijn ontwerp, en vorige maand nog de prestigieuze Red Dot Award voor het innovatieve design van de fiets. Besluit investeerder Martin Mignot van Index Ventures: "Cowboy heeft de ambitie de 'iPhone van de elektrische fietsen' te ontwikkelen: een intelligent, mooi en efficiënt vervoersmiddel dat de regels van de sector herschrijft en tot een totaal nieuwe categorie behoort. Na één ritje met hun fiets waren we meteen overtuigd om te investeren."