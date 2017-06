BT neemt netwerkinfrastructuur Bridgestone Europe onder handen

Het Japanse Bridgestone is een van de grootste banden- en rubberbedrijven ter wereld met haar Europese hoofdzetel in Brussel. De deal met BT gaat over infrastructuur van (en tussen) 200 locaties in 20 Emea-landen. Specifiek in winkels, fabrieken en testfaciliteiten van het bedrijf.

BT zal er onder meer zijn IP Connect VPN-dienst en hoogwaardige internetdienstverlening leveren. Ook wordt de One Cloud Cisco portfolio geïmplementeerd voor cloudgebaseerde communicatie en zal BT het vaste en draadloze kantoor- en winkelnetwerk beheren.