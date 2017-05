BT schrapt 4.000 banen

Volgens BT zullen er vooral jobs verdwijnen op het niveau van management en ondersteunende diensten ("back office"). De herstructurering zal naar schatting 300 miljoen pond (357 miljoen euro) kosten en moet eenzelfde jaarlijkse kostenbesparing opleveren.

Volgens het recentste jaarverslag stelt BT 102.500 mensen tewerk en is het actief in 180 landen, waaronder België.

De telecomgigant, die begin 2016 de mobiele aanbieder EE overnam van het Franse Orange en Deutsche Telekom, gaat door moeilijke tijden. Zo moet het zijn filiaal voor netwerkinfrastructuur onderbrengen in een apart bedrijf en kondigde het onlangs aan dat het bijna 350 miljoen pond moet betalen aan andere internetleveranciers voor netwerktekortkomingen. Bovendien werden boekhoudproblemen vastgesteld in Italië, waarbij de voorbije jaren 268 miljoen pond te veel werd geboekt aan winsten.

BT zag in het afgelopen boekjaar (tot eind maart 2017) de omzet met 27 procent stijgen tot 24 miljard pond, dankzij de overname van EE. De winst voor belastingen daalde echter met 19 procent tot 2,35 miljard pond.