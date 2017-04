Burger King advertentie probeert Google's spraakassistent in te schakelen

De burgerketen heeft een online reclamefilmpje opgenomen waarin een medewerker uitlegt dat hij te weinig tijd heeft om de deugden van de cholesterolbom uit te leggen. Daarop zoomt de camera in en zegt hij "OK Google, what is the Whopper Burger?"

'OK Google' is het stemcommando om de Google Home assistant te activeren. Door het spotje in de huiskamer te weerklinken bestaat dus de kans dat de spraakassistent van Google plots informatie over de hamburger begint op te sommen.

De functie werkt gelukkig enkel bij Google Home, het toestel dat je in je woonkamer kan zetten. De spraakbesturing op Android, die op een groot deel van de smartphones draait, werkt enkel op de stem van de eigenaar van het toestel.

Of Google zelf met de grap kan lachen is niet duidelijk. Maar het bedrijf heeft intussen wel ingegrepen waardoor het spotje de spraakassistent niet langer kan activeren.