Burger King gebruikt cryptogeld als klantenkaart

Niet alleen landen als Estland hebben de hype voor cryptogeld opgemerkt, ook merken zetten nu hun eerste stapjes richting blockchain. De keten Burger King heeft in Rusland bijvoorbeeld zijn eigen digitale munt uitgebracht, de Whoppercoin. Voor elke roebel die wordt uitgegeven in de keten (een euro is zo'n zeventig roebel, nvdr), ontvangen klanten een Whoppercoin, en voor 1.700 van die muntjes kan je een gratis hamburger krijgen.

Voor de stunt werkt het merk samen met het Waves-platform, dat de blockchaintechnologie levert en ondertussen een miljard van de muntjes heeft gegenereerd. Later deze maand komen er apps uit voor Android en iOS, waarmee de munten kunnen bijgehouden worden. En net als andere cryptomunten zou het perfect mogelijk moeten zijn om je verzamelde Whoppercoins online te ruilen voor andere valuta. "Vandaag Whoppers eten is een strategie voor financiële welvaart in de toekomst," meldt Ivan Shestov, communicatiedirecteur voor Burger King Rusland, in een lyrisch persbericht.

Bitcoin, maar niet helemaal

Hoewel het systeem bijzonder sterk aan Bitcoins en gelijkaardigen doet denken, heeft het wel enkele eigenheden. Net als andere getrouwheidsprogramma's zal de keten bijvoorbeeld de munt kunnen afsluiten als blijkt dat ze misbruikt wordt. Volgens professor Garrick Hileman van het Cambridge Center for Alternative Finance is Burger King het eerste grote merk dat zijn eigen cryptomunt uitbrengt, maar kan het wel eens een trend worden. "Traditionele klantenprogramma's zoals airmiles bieden meestal vrij weinig opties om te ruilen," zegt hij aan de BBC. De mogelijkheid om je Whoppercoins in te wisselen voor Bitcoins of, euh, Pizza Hut Coins - we zeggen maar wat - zou deze klantenkaart wel eens aantrekkelijker kunnen maken.

Net als bij andere cryptogelden is er wel de vrees dat de munten zullen worden gebruikt voor witwaspraktijken en losgeld, zegt dan weer professor Emin Gun Sirer van Cornell University. "Dat gaat hoe dan ook gebeuren," vertelt hij aan BBC.