'Cambridge Analytica-schandaal heeft het vertrouwen in Facebook niet geschaad'

Het persagentschap Reuters en het marktonderzoekbedrijf Ipsos hebben een onderzoek uitgevoerd naar het vertrouwen van gebruikers in Facebook na het Cambridge Analytica-schandaal. In de VS werden 2.194 volwassenen ondervraagd, waarvan 1.038 een Facebook-account hadden. Daarnaast werd ook het gebruik van andere sociale media zoals Twitter en Instagram onderzocht.

De onderzoekers stelden vast dat driekwart van de gebruikers in de VS op dezelfde manier van het platform gebruik maken als voordien. Verder gaf een kwart aan dat hij of zij nog meer gebruik maakte van het platform. Het overige kwart gaf aan dat zij hun account hadden verwijderd, niet meer gebruikten, of dat ze minder tijd op het sociale netwerk doorbrachten.

(Geen) controle over privacy

Reuters liet ook onderzoeken in welke mate gebruikers bewust met hun privacy op Facebook omgingen. Volgens het rapport zou 74 procent zich bewust zijn van hun huidige privacy-instellingen op Facebook. Daarnaast wist 78 procent hoe ze de instellingen moesten aanpassen.

Ondanks het hoge bewustzijn rond de privacy-instellingen, gaf 23 procent van de ondervraagden aan het gevoel te hebben dat ze volledige controle hadden over hun privacy. Bijna de helft van de gebruikers gaf aan dat er een beperkte mate van controle was, en de overige gebruikers hadden het gevoel dat ze geen controle hadden over hun privacy.