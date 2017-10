Camera's in straten van Moskou herkennen automatisch gezichten

"De Moskovieten zijn nu extra beschermd", zegt Artjom Jermolajev, hoofd van het departement informatietechnologie van Moskou, in een persmededeling. "Onze prioriteit is het evenwicht tussen vertrouwelijkheid en veiligheid te bewaren. We houden ons aan een strikt intern controlebeleid dat de rechten van onze burgers garandeert." Het doel is om criminelen sneller te pakken en hun route door de hoofdstad beter te kunnen volgen, benadrukt hij.

De automatische analyse van de video-opnames gebeurt in realtime: de gefilmde gezichten worden gescand en vergeleken met 'informatie uit verschillende databases'. Welke databases precies gebruikt worden, is niet duidelijk. Het publieke cameranetwerk in Moskou telt meer dan 160.000 camera's en heeft volgens het Russische staatsnieuwsagentschap TASS zicht op 95 procent van de ingangen van de appartementsgebouwen. Om budgettaire redenen worden voorlopig slechts enkele duizenden hiervan uitgerust met automatische gezichtsherkenning.

De Russen zijn niet de enigen die een dergelijk systeem uitrollen. De Chinese autoriteiten maken er al uitgebreid gebruik van en ook in de VS is zo'n systeem al van kracht. In Australië werd vorige week een akkoord bereikt om het in het hele land op te zetten.

In Europa wordt automatische gezichtsherkenning voorlopig op een bescheidener schaal toegepast. In België staan zulke camera's al op de luchthaven van Zaventem, waar gezichtsherkenning wordt toegepast op reizigers die aankomen van buiten de Schengenzone. Eind vorig jaar raakte bekend dat ook de NMBS een studie naar zo'n systeem bestelde.

Deelnemers manifestaties opsporen

Critici wijzen erop dat automatische gezichtsherkenning een bedreiging voor de privacy vormt. Zeker in Rusland zijn dat geen lege woorden: nadat tienduizenden Russen bij de parlementsverkiezingen in 2011 in protest de straat waren opgetrokken, kwamen er strikte nieuwe wetten die manifestaties reglementeerden. Deelnemers aan een demonstratie die "schade veroorzaakt", kunnen nu een boete van 8000 euro krijgen. Voor wie zulke manifestaties organiseert, gelden boetes tot 15.000 euro en tot vijf jaar gevangenisstraf.

Een uitgebreid cameranetwerk met automatische gezichtsherkenning kan het een stuk makkelijker maken om die straffen ook effectief uit te delen. In maart volgend jaar trekken de Russen weer naar de stembus, deze keer voor de presidentsverkiezingen.