Canadees bedrijf helpt autoritaire regimes met internetcensuur

Volgens het rapport overtreedt Netsweeper de internationale regels door samen te werken met regimes die mensenrechten niet al te strikt interpreteren, en door onder meer webinhoud rond LGBT+ onderwerpen te censureren.

Het Canadese Citizen Lab (niet te verwarren met het Belgische softwarebedrijf) is een burgerplatform gelinkt aan de Universiteit van Toronto, dat al langer onderzoek doet naar Netsweeper. Die laatste maakt internetfilters, onder meer om het internet kindvriendelijke te maken op scholen. Het wordt echter ook gelinkt aan overheden die het niet zo nauw met de mensenrechten nemen, zoals Bahrein en Jemen.

Voor zijn rapport installeerde Citizen Lab detectietools in dertig verschillende landen, waaronder tien die het bestempelt als problematisch voor mensenrechten (onder meer Qatar, Somalië, Sudan en India). Uit het onderzoek moet nu blijken dat Netsweeper mediasites wegfiltert in Jemen, politieke campagnes blokkeert in de Arabische Emiraten en religieuze content tegenhoudt in Bahrein.

Daarnaast is er ook de 'alternatieve levensstijl' categorie, die niet-pornografische LGBT+ inhoud blokkeert, bijvoorbeeld websites van mensenrechtenorganisaties, AIDS-preventiecampagnes en andere culturele groepen.

Mensenrechten

Dat laatste is vooral vervelend voor Canada, dat zich graag verkoopt als een land dat ijvert voor de rechten van homo's, lesbiennes, transgenders en anderen. "Gezien Canada's buitenlandpolitiek, die gendergelijkheid bovenaan de agenda zet, is dit uiteraard iets waar we op willen wijzen," zegt de Ron Deibert, directeur van Citizen Lab aan techsite Motherboard, "Dat je een Canadees bedrijf hebt dat actief die rechten ondermijnt in het buitenland, door censuur mogelijk te maken in landen waar die rechten niet gerespecteerd worden, of niet bestaan."

Pittig detail: Netsweeper, zoals wel meer belangrijke technologiebedrijven, krijgt financiële steun van de Canadese overheid. Het bedrijf kreeg onder meer verschillende onderzoeksbeurzen van The National Research Council, voor in totaal zo'n 300.000 euro.

Volgens Netsweeper is het alvast niet hun schuld. Het bedrijf meldt dat het niet verantwoordelijk is voor de manier waarop zijn filters aangepast worden eens ze zijn aangekocht. Citizen Lab zegt dan weer dat het een 'beacon box' test heeft uitgevoerd waaruit moet blijken dat Netsweeper wel interacties blijft uitvoeren met lokale software, en dat het dus zou moeten weten wanneer die software misbruikt wordt. Volgens Citizen Lab overtreedt Netsweeper zelfs de internationale mensenrechtenregels, en de gedragsregels die door de VN worden opgelegd aan bedrijven.