Capsule van SpaceX mist afspraak met ISS

De onbemande capsule moet de zes bewoners van het ISS meer dan twee ton aan levensmiddelen en uitrusting voor wetenschappelijke experimenten leveren, in het kader van een contract met de NASA. Het was de bedoeling dat ze zich woensdagochtend vasthechtte aan het ISS. Dat manoeuvre werd echter in de laatste fase onderbroken door een probleem met een gps-apparaat. Het ruimtevaartuig was toen nog maar 1,2 km verwijderd van het ISS.

Herkansing

De capsule bevindt zich in een goede staat, aldus SpaceX. Ook de astronauten in het ISS zijn veilig. Als alles goed gaat, zal de bemanning maar een dag langer moeten wachten op de voorraden die Dragon komt brengen. Donderdagvoormiddag (vanaf 10u Belgische tijd) volgt namelijk een nieuwe poging. Die is live te volgen op de website van NASA.

Dragon is in good health and will make another rendezvous attempt with the @Space_Station Thursday morning. -- SpaceX (@SpaceX) 22 februari 2017

Tweetrapsraket

De Dragon-capsule werd afgelopen weekend succesvol gelanceerd op het ruimtecentrum in Florida. Na de lancering landde de eerste rakettrap netjes terug op de aarde, zodat die kan hergebruikt worden. Daarvan zijn hier beelden te zien.