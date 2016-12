Casey Neistat vliegt in kerstvideo onder gigantische drone door de lucht

Casey Neistat was een van de populairste vloggers ter wereld, tot hij op 19 november de stekker uit zijn dagelijkse vlog trok. Na 1,5 jaar dagelijks video's uploaden naar YouTube was hij gegroeid tot bijna 6 miljoen abonnees en was de uitdaging voor hem verdwenen. In zijn afscheidsvideo beloofde hij nog wel video's op zijn kanaal te zetten, maar niet langer dagelijks.

Die belofte lost hij nu in met een video die hij samen met Samsung gemaakt heeft. Voor de video werd een gigantische drone gemaakt, waar hij vervolgens met zijn snowboard onder ging hangen in een Fins skigebied.

Hoe krachtig de drone is zie je wanneer hij met zijn snowboard daadwerkelijk de lucht in vliegt. Volgens Neistat is er een jaar aan de drone gewerkt, omdat er zoiets nog niet te koop was. Dat is ook niet gek, aangezien de quadcopter nauwelijks in een vrachtwagen te vervoeren is en over 16 rotoren beschikt.

In de video, die hij samen met mede-YouTuber Jesse Wellens opnam, zie je dat de New Yorker door een sneeuwlandschap voortgetrokken wordt, door de lucht vliegt en heuvels opgetrokken wordt terwijl en skiërs aan het afdalen zijn.

Aan het begin van 2016 ging Neistat al viral door te snowboarden door New York terwijl er een sneeuwstorm aan de gang was.