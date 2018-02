CCB: 'Twee derde van Belgische bedrijven slachtoffer van cybercriminaliteit'

In het afgelopen jaar waren cyberinbraken goed voor één procent van het bruto binnenlands product, ofwel een verlies van 4,5 miljard euro. Dat vertelt onze eerste minister, Charles Michel, tijdens de persconferentie rond het twee-en-een-half jarig bestaan van het CCB. Zo'n twee derde van de Belgische bedrijven is in 2016 ook slachtoffer geworden van cybercriminaliteit, en in negen procent van de gevallen lagen de financiële verliezen daarbij boven de 10.000 euro.

Cybertips voor alle bedrijven

Om onze bedrijven beter te beschermen, lanceert het CCB nu haar referentiegids. Een naslagwerk van 150 maatregelen die bedrijven kunnen toepassen om zich beter te beschermen. "Elke maatregel is ofwel een basis- of een geavanceerde tip. Wij raden alle Belgische bedrijven aan om op zijn minst de basistips toe te passen", aldus Miguel De Bruycker, directeur van het CCB.

De gids is onderverdeeld in vier categorieën: planning en veiligheidspolitiek, risicobeheer, implementatie van de maatregelen en controlemechanismen. Volgens De Bruycker is het de bedoeling dat het naslagwerk onze bedrijven zal helpen om een cybersecurityplan uit te werken. "Momenteel bestaat de perceptie dat het opstellen van zo'n plan niet de tijd en het geld waard is, maar wij willen een andere boodschap brengen."

Het CCB wil België naar eigen zeggen verheven tot één van de sterkste Europese landen wat cyberveiligheid betreft. De organisatie ziet haar referentiegids als een stap in de goede richting.

Aanwervingen

Verder kondigt het CCB ook nieuwe aanwervingen aan binnen het nationale Computer Emergency Response Team (CERT), de expertengroep die ons land beschermt tegen mogelijke cyberaanvallen. Eind 2017 telde die groep nog een 20-tal personeelsleden, maar tegen 2019 wil het CCB de capaciteit verder verhogen tot 36 mensen. Daarnaast hebben ook 437 ambtenaren een opleiding genoten met betrekking tot cyberveiligheid.

Het CCB geeft ten slotte nog cijfers over haar Safeonweb-campagne tegen phishing die het in oktober vorig jaar lanceerde. Dagelijks krijgt het naar verluidt een 600-tal nieuwe tips binnen. "[...] we verwachten nog meer. We vroegen iedereen om verdachte berichten door te sturen naar 'verdacht@safeonweb.be' en ze vervolgens te wissen", verklaart De Bruycker. In totaal heeft de campagne twee miljoen internetgebruikers bereikt.

De nieuwe referentiegids rond cyberveiligheid is beschikbaar op de website van het CCB.