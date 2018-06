CD&V kreeg Indiase likes via externe consultant

Knack en Data News brachten gisteren het nieuws dat van de 36.000 fans op de Facebookpagina van CD&V er meer dan tienduizend afkomstig zijn uit india. Een paar duizend zijn afkomstig uit Afrikaanse landen. Een slecht gemikte campagne klonk het tegenover onze redactie.

Maar dat is niet het volledige verhaal. De Tijd ontdekt vandaag dat de partij acht maanden geleden samenwerkte met een externe consultant, Gert Van Mol, om het bereik van de partij te vergroten. Van Mol zegt aan de krant dat hij de partijpagina internationaal wou uitbouwen met campagnes gericht op onder meer Duitsland (waarbij een ontmoeting met Merkel werd gepromoot), Nederland en Canada.

Volgens Van Mol zijn op die manier ook de gesponsorde berichten viraal gegaan. Zij waren gericht aan geïnteresseerden in diamant en de Antwerpse haven en omdat België, door een aantal losstaande nieuwsberichten, op dat moment een hot topic was in India, is dat snel viraal gegaan. Al moeten we daarbij opmerken dat die campagne dan wel bewust op Indiërs en Afrikanen heeft gemikt. Bij het opstellen van zulke gesponsorde posts moet men immers een regio opgeven.

CD&V zelf ontkent dat er een plan was om de pagina bewust internationaal uit te bouwen. Directeur Communicatie Tom Schiettecat bevestigt zowel aan Data News als De Tijd de samenwerking met Van Mol, maar wil niet in detail treden over de samenwerking. Wel zou het incident beperkt zijn tot de pagina van CD&V. Pagina's van individuele politici of lokale afdelingen zouden dus een minder exotisch publiek moeten hebben.

Dat CD&V aanvankelijk de samenwerking verzweeg en er ook nu weinig over kwijt wil, doet vermoeden dat beide partijen niet in goede verstandhouding uit elkaar zijn gegaan. Dat geeft CD&V wel het voordeel van de twijfel dat het effectief enkel het aantal fans wou laten groeien, zonder de bedoeling om ze in het buitenland te zoeken. Schiettecat blijft wel formeel over het feit dat er geen likes zijn gekocht. Het gaat om gesponsorde berichten die mensen uit het buitenland hebben aangesproken waardoor ze hun duim hebben opgestoken voor CD&V.