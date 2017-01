CeBIT 2017 trekt de kaart van digitalisering

D!conomy - no limits is het thema van CeBIT 2017 dat van 20 tot 24 maart doorgaat in Hannover. Tijdens die week zakken zo'n tweehonderdduizend mensen af naar Hannover voor een beurs die zich meer dan ooit focust op B2B technologie.

Naar jaarlijkse traditie is één land of regio het gastland voor CeBIT. Dit jaar wordt dat Japan, waardoor er zo'n honderd Japanse bedrijven aanwezig zullen zijn. Voor België hebben onder meer al twee start-ups en Vasco hun aanwezigheid bevestigt. Dit jaar is er overigens geen Belgische stand die meerdere bedrijven verenigt. CeBIT kiest bewust voor een opdeling per thema (bijvoorbeeld VR of finance).

Naast digitalisering zal het op CeBit onder meer gaan over nieuwe samenwerkingen tussen mens en machine, VR in zakelijke omgevingen, AI en deep learning. Voor het eerst zal de beurs ook groepen gidsen per thema om bezoekers vlotter te introduceren bij de aanwezige standhouders.