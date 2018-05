Cebit herrijst als zomers tech-festival

31 jaar geleden ging het Centrum für Büroautomation, Informationstechnologie und Telekommunikation van start. CeBit werd in de jaren nadien de belangrijkste technologiebeurs van Europa. Maar Hannover ziet al een tijdje het aantal bezoekers afnemen. Onder meer door het succes van het Mobile World Congress in Barcelona, dat net voor CeBit valt en de afgelopen tien jaar stevig groeide, ziet de Duitse beurs de nood om zich te vernieuwen. En dat begint met beter weer.

"We hebben bijna alles veranderd, legt Marius Felzman, senior vicepresident van CeBit, ons uit. "We zijn nog steeds een zakelijk evenement, maar met een nieuwe combinatie van beurs en netwerkmogelijkheden. Bovendien gaan we van maart naar het, hopelijk zonnige, juni."

Dat wil zeggen dat CeBit dit jaar van 11 tot 15 juni loopt. Ook de uurregeling schuift een beetje op, waardoor u voortaan van 10 tot 19 uur de beurshallen kan bezoeken. Nadien tovert de Deutsche Messe zich om tot een festival en zijn er tot 23 uur optredens en andere evenementen tussen de beurshallen. 'Zakelijk maar fun', dat is de kernboodschap.

Aan het nieuwe concept werd twee jaar gewerkt. Zo zal de beurs uit vier zones bestaan: d!conomy, d!talk, d!campus en d!tec. Die eerste mikt op de C-levels en decision makers en wil onder meer het digitale kantoor, processen en infrastructuur, security en communicatie aansnijden. Misschien leunt dit deel nog het meest aan bij de 'oude' CeBit. Bij d!talk zijn er sprekers die hun visie uitleggen, zoals de CEO van Boston Dynamics. Ook IBM CEO Ginny Rometty en 'Fake Steve Jobs' Dan Lyons komen een babbeltje slaan. D!campus wordt één groot netwerkevenement: eten, muziek, gezellig bijpraten, kortom de 'festivalweide' van CeBit. D!tec focust tot slot op pionierswerk, innovatie en start-ups.

Los van die zones zijn er ook themadagen. Zo zal 'take-off monday' eerder focussen op een conferentieprogramma, met onder meer debatten over de toekomst van werken, breedband in Duitsland en een keynote van Jaron Lanier over VR. Die avond gaat ook de welkomstceremonie in hal 11 door. Op het einde van de week is er digital friday met onder meer een drone race. Verder willen de organisatoren elk hot IT-onderwerp aansnijden, van blockchain en robotica tot IoT en 5G. Ook de openingsmatch van het WK wordt er getoond.

CeBit werkt voor zijn vernieuwing nauw samen met de stad Hannover. Dat wil zeggen dat er tijdens de beurs ook in de stad, in de treinstations en de luchthaven beursgerelateerde activiteiten zullen zijn.

Kan CeBit zijn nieuw concept waarmaken? Data News zoekt het graag voor u uit en zal deze zomer verslag uitbrengen vanaf de beurs.