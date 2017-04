Cegeka bereidt grote overname voor

Tegenover De Tijd bevestigt oprichter André Knaepen dat hij samen met andere aandeelhouders zo'n twintig procent van de aandelen wil verkopen. Met dat geld moet er ruimte vrijkomen voor een grote overname eind dit jaar.

Cegeka is voor 78 procent in handen van Knaepen, ook LRM bezit acht procent van het bedrijf dat in 1992 werd opgericht. Het afgelopen boekjaar legde het bedrijf een omzet van 420 miljoen euro neer. Dat moet rond 2020 naar een miljard euro stijgen, door eigen groei en overnames.

De afgelopen jaren is het bedrijf aan een stevige buitenlandse opmars bezig. Vorig jaar kocht het zo het Oostenrijkse DaubeIT. Twee jaar eerder was het al de beurt aan het Duitse Brain Force Software. Al kijkt het soms ook op de Belgische markt naar uitbreiding.

Over het nieuwe overnamedoelwit is nog niets bekend. Wel schat De Tijd dat Cegeka in zijn geheel 234 miljoen tot 390 miljoen euro waard is.