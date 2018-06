Cegeka gaat Eurocontrol digitaal transformeren

Eurocontrol orchestreert het luchtverkeer in Europa en is zo actief in veertig landen. Samen met Cegeka zal het bedrijf nieuwe technologie en processen invoeren.

Het contract loopt voor vijf jaar en is nadien met twee jaar verlengbaar. Volgens Cegeka worden er geen onderaannemers of toeleveranciers aangesteld. Wel is er een consortium (Inovdata) met Thales voor een deel van de opdracht. Cegeka legt zich toe op technologie en innovatie. Thales focust zich op de interactie met de stakeholders. Dat gaat onder meer over het openstellen van applicaties voor partners en klanten van Eurocontrol.

Cegeka zal onder meer trajecten opstarten rond agile software development, IoT, machine learning en devops. Tegelijk is er ruimte voor innovatieve business cases die afgestemd worden op Eurocontrol.

Data News leerde dat het totale contract een waarde heeft van vijftig miljoen euro. Eurocontrol sloot recent nog een tweede contract voor de vernieuwing van haar netwerk, eveneens voor vijftig miljoen euro, in de komende tien jaar. Die deal staat echter los van de samenwerking met Cegeka en Thales.