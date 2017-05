Cegeka Groep haalt dubbelcijferige omzetgroei

In tegenstelling tot vorig jaar werd de groei hoofdzakelijk autonoom behaald. De organische groei bedraagt 8 procent (of 28 miljoen euro) en is dus vrijwel stabiel ten opzichte van 2015 (9 procent autonome groei). Daarnaast profiteert Cegeka van bijkomende inkomsten uit de overnames van Edan ter waarde van ongeveer 10 miljoen euro (voor de eerste twee kwartalen van 2016), en van het Oostenrijkse DanubeIT met ongeveer 7,5 miljoen euro (vanaf het tweede kwartaal).

Sterke groei operationeel resultaat

De drie grote groepsonderdelen droegen bij aan de omzetgroei. Het infrastructuuronderdeel groeide met ongeveer 10 procent tot 164 miljoen euro, de diensten voor applicatieontwikkeling gingen met 19 procent vooruit tot 160 miljoen euro en uit professional services scoort Cegeka net geen 90 miljoen, een groei van 7 procent.

Cegeka investeerde in 2016 in softwareontwikkeling voor het eigen portfolio, verhuisde in Nederland naar nieuwe kantoren en investeerde ook in nexuzhealth, de joint venture met UZ Leuven. Toch ging het operationele resultaat met 19% fors vooruit en steeg - na een lichte daling vorig jaar - met 0,2 procentpunt tot 6,5% op de omzet.

Dit jaar wil Cegeka onder meer de vruchten plukken van investeringen in nieuwe diensten zoals blockchain. Samen met Microsoft en KPMG ging Cegeka een tripartite aan om de complementaire dienstverlening rond blockchain te commercialiseren.

Nieuwe dynamiek

"Met deze cijfers bestendigen we onze resultaten van het topjaar 2015. We verlengden in 2016 contracten met grote klanten zoals Argenta in België en DELTA in Nederland. Ruim 65% van onze inkomsten is nu terugkerend - recurrent - en dat zorgt voor een zeer gezonde basis", duidt CEO André Knaepen.

"Bovendien hebben we onze organisatie aangepast voor een nieuwe sprong. We hebben onze lokale verankering in Europa versterkt en gaan met een aangescherpte positionering naar de markt. Meer nog dan voorheen kunnen we CIO's ondersteunen bij de digitale transformatie van hun organisatie. Dat betekent dat we naast het overnemen van de zorg voor het gaande houden van de IT-omgeving en de ontwikkeling van applicaties, ook als strategisch partner kunnen bijdragen aan innovatie en daarmee nog extra toegevoegde waarde bieden aan de business. Daarbij houden we vast aan ons uitgangspunt om altijd dicht bij onze klanten te staan. Ook na 25 jaar en met 4.000 medewerkers blijven we voor hen elke dag weer pragmatisme en empathie - zakelijkheid én menselijkheid - combineren."

In samenwerking met Dutch IT-Channel.