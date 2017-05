Cegeka lanceert 'sociaal secretariaat-as-a-service'

Cegeka lanceert een online loonmotor. Het Limburgse bedrijf is al langer actief in de wereld van de sociale zekerheid maar werkte de voorbije tien jaar niet als softwarebouwer voor sociale secretariaten. Daar komt nu dus verandering in. Het eerste grote HR-platform dat daarvan gebruik maakt, komt er in samenwerking met advieskantoor BDO. "Het platform werkt als een soort Software-as-a-Service. De klant kan hier zelf zijn lonen ingeven en in real time berekenen. Of hij laat het doen door BDO," zegt Johan Lybaert, director Agile software factory bij Cegeka, aan Data News.

"Als Cegeka positioneren we ons als neutrale it-partner," gaat hij verder. "BDO is dus de eerste partner waarmee we in zee gaan. Je merkt dat steeds meer klanten bijna een outsourcingsdienst vragen voor hun hr-departement. En dat kan je met zo'n flexibel platform beter aanbieden. De meeste sociale secretariaten hebben wel een vernieuwde front end, maar die back end draait vaak nog op legacy software en daar worstelen ze allemaal mee. Er is dus wel een opportuniteit voor spelers als BDO om klanten sneller en beter te bedienen, en hen ook self service diensten aan te bieden."

BDO, van oorsprong een auditkantoor, is een internationale speler in de wereld van financiële advieskantoren. "Via het platform bieden we meerdere activiteiten aan," zegt Johan Vandenbroeck, partner bij BDO, aan Data News, "Klanten kunnen het gebruiken voor traditionele loonberekening en voor hun sociale en arbeidsrechtelijke verplichtingen, zoals ze ook bij een sociaal secretariaat kunnen afnemen. Daarnaast bieden we via het platform ook toegang tot tools als bijvoorbeeld online recruitment testen en de activiteiten die we als adviseurs voor HR aanbieden."

Het platform moet daarbij vooral opvallen door gebruiksvriendelijkheid, zegt hij. "Het maakt ook mogelijk om modulaire diensten aan te bieden," vertelt Johan Vandenbroeck. "Zo kan een klant een stuk zelf doen als hij dat wenst. Hij kan dan rechtstreeks op het platform bijvoorbeeld zijn loonberekening gaan doen."

Cegeka stapt in de hr-markt

Het nieuwe platform wordt aangeboden door Cegeka Qzem, een juridische entiteit die sinds 1 april bestaat en waarmee Cegeka payroll-diensten naar de markt wilt brengen. De nieuwe entiteit komt er nadat de IT-dienstverlener softwarehuis InMedio overnam, dat de online loonmotor ontwikkelde waarop het platform deels gebouwd is. De nieuwe Qzem is nog voor 20 procent in handen van de originele founder van InMedio.

"Met Cegeka Qzem ligt de focus nu op ons partnership met BDO, daarnaast gaat de focus naar de interimmarkt," aldus Johan Lybaert. Met zijn loonmotor wil het bedrijf de interimkantoren rechtstreeks gaan aanspreken. Bedoeling is om op korte termijn naar honderdduizend loonberekeningen per maand en vervolgens naar een half miljoen per maand in 2025. Cegeka rekent daarbij een fee per loonberekening. In tegenstelling tot de 'klassieke' loonberekenaars draait de toepassing van Cegeka ook niet op mainframe waardoor er, zoals bij het HR-platform van BDO, meer flexibiliteit in kan worden gebouwd. Het laat hen onder meer toe om te koppelen met andere software zoals voor personeelsplanning en boekhouding. Bij Cegeka is er momenteel een pilootproject aan de gang met VDAB voor automatische koppeling van vacatures en beschikbare profielen.