Cegeka langer aan de slag bij Argenta

Cegeka werkt al sinds 1995 samen met Argenta. Sinds 2011 neemt de IT-dienstenleverancier ook de uitbesteding van het IT-infrastructuurbeheer op zich. Dat contract wordt nu met drie jaar verlengd tot 2019, met twee optionele verlengingen van een jaar.

Op de planning staat onder meer dat Argenta gebruik zal maken van de shared infrastructure services van Cegeka. Dat moet maken dat de bank sneller kan schakelen op digitaal vlak. Ook worden de servers van Argenta gespiegeld in de datacenters van Argenta in Geleen en Hasselt.

"In het verleden duurden ontwikkelingsprojecten tot wel twee jaar, vandaag is dat maximum twee maanden", zegt CEO Marc Lauwers van Argenta in een persbericht. "Door te outsourcen creëren we met andere woorden bandbreedte om volop te focussen op onze digitale transformatie."