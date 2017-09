Cegeka ontwikkelt blockchaintoepassing voor Nederlandse AT Bank

dHet project moet aanzienlijke tijd- en kostenbesparingen opleveren en ATB toelaten om zijn concurrentievermogen te verbeteren in een markt die momenteel gedomineerd wordt door enkele grote spelers. Aan het project werkte ook de Leuvense software factory van Cegeka mee.

ATB is een Europese handelsbank die zich gespecialiseerd heeft in de waardeketen van grondstoffen. Ze gebruikt de nieuwe blockchaintoepassing voor transactionele leningen, een van haar kernproducten. Die lening is een erg klassieke vorm van handelsfinanciering. Voor het proces is immers veel papier- en manueel werk nodig en het wordt daarom vaak als traditioneel bestempeld.

"Technologieën zoals de blockchain kunnen financiële dienstverlening fundamenteel veranderen", zegt Michel Hofman, CIO bij de bank. "Samen met Cegeka en een van onze klanten hebben we een digitaal alternatief ontwikkeld die voordelen voor alle partijen in de keten oplevert. Productontwikkeling en innovatie met de hulp van klanten en partners zoals Cegeka is van onschatbare waarde voor onze toekomst."

Ethereum

"Papieren documenten zoals de vrachtbrief gelden als het eigendomsbewijs voor goederen. Ze worden door banken gebruikt om hun klanten te financieren" zegt Sander van Loosbroek, Director Distributed Ledger Technology bij Cegeka.

"Zo'n papieren financieringswaarborg kan perfect gedigitaliseerd worden. Zo kunnen we het vervangen door een veilig equivalent, dat door een blockchain beschermd wordt tegen illegaal kopiëren of transfereren. We maken voor onze decentrale toepassing gebruik van het publieke, open-source blockchainnetwerk Ethereum. We passen dit nieuwe proces toe op reële transacties zodat we de oplossing continu kunnen verbeteren."

ATB wil met de blockchaintoepassing transacties efficiënter en transparanter verwerken. Door het volledige trading ecosysteem te betrekken, reduceert de bank het manuele werk en fouten in informatiestromen. Dankzij de toepassing wordt het ook gemakkelijker om de eigendom van goederen aan te passen. De blockchainoplossing wordt op dit ogenblik getest in een gesloten proefomgeving met reële transacties. Zo kunnen de partners de integratiemogelijkheden kwantificeren en de volgende stappen in de ontwikkeling bepalen.

Naar een standaard voor informatie-uitwisseling

De ontwikkelaars van Cegeka en ATB staan in contact met InnovationHub AFM-DNB de internationale kamer van koophandel ICC. Samen willen ze een standaard ontwikkelen die de uitwisseling van informatie met andere partijen regelt.

In samenwerking met Dutch IT-Channel.