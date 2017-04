Cegeka sluit Leuvens datacenter

De Hasseltse ict-dienstverlener heeft momenteel datacenters in Hasselt, Leuven en sinds 2015 ook in Geleen. De bedoeling is dat de data van klanten die worden gehost in Leuven tegen september verhuizen naar Geleen.

De keuze past in een meerjarenstrategie legt Luc Greefs, director shared technology & infrastructure delivery bij Cegeka uit. "We hebben besloten alleen maar tier 3 datacenters te gebruiken omdat dit het best pas in het type dienstverlening die we onze klanten geven. Daarbij hebben we destijds ook gekeken of het mogelijk was om van Leuven (tier 2) een tier 3 datacenter te maken maar dat bleek economisch gezien geen goede zaak ten opzichte van wat we in Geleen konden doen."

Datacenters worden ingedeeld van tier 1 tot tier 4. Hoe hoger het cijfer, hoe hoger de uptime die de infrastructuur garandeert. Maar dat betekent ook, los van de hardware, dat het datacenter moet voorbereid zijn op zaken als stroomuitval, extra koeling en extra netwerkaansluitingen.

Cegeka is voor alle duidelijkheid niet van plan om zijn Leuvense vestiging, waar een paar honderd mensen werken, te sluiten. "Enkel de datazaal verdwijnt, alle mensen die er werken blijven er gewoon werken." Ook blijft er een point-of-presence (aansluitpunt) aanwezig om de verbindingen die via Leuven binnenkomen te behouden.