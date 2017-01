Cegeka wil IT-profielen aantrekken met eigen softwareschool

Dat er een gebek is aan it-profielen, daar kan Cegeka over meespreken : het bedrijf heeft welgeteld 160 openstaande vacatures, waarvan 50 voor softwareontwikkelaars. Om die betrekkingen in te vullen, begint Cegeka deze maand met een eigen codingschool.

In een eerste fase wil Cegeka twintig deelnemers in huis nemen voor haar divisie softwareontwikkeling. De geselecteerde kandidaten belanden meteen op de payroll en krijgen in de Cegeka School een intensieve cursus softwareontwikkeling van 14 weken. Na de opleiding, die volgens het bedrijf gelijk staat aan een professionele bacheloropleiding informatica, worden de kersverse medewerkers opgenomen in verschillende software development teams en genieten ze begeleiding van ervaren collega's.

"Er is duidelijk een discrepantie tussen het aanbod van afgestudeerde it'ers op de markt en de profielen die wij zoeken", knikt group hr director Anik Stalmans. "Daarnaast is het voor pakweg dertigers met een gezin geen vanzelfsprekendheid om zich zomaar te herscholen. Met de Cegeka School willen we hen de kans bieden om zich verder te oriënteren en de nodige vaardigheden op te bouwen."

Pair programming

Een niet te missen pijler in Cegeka's nagelnieuwe opleidingstraject is logischerwijs agile softwareontwikkeling, waarin het bedrijf in België een pioniersrol vervulde. Bij die softwareontwikkelingsmethode wordt altijd gewerkt met iteraties van maximum twee weken, die geleidelijk aan opbouwen tot een groter geheel.

Een bekend principe van agile softwareontwikkeling is 'pair programming', waarbij twee ontwikkelaars samen aan een computertoepassing werken. Op die manier wordt de kans op fouten in codes en dergelijke beperkt en kunnen teams sneller schakelen. "Pair programming berust op het vier-ogen-principe en is daarmee vooral een perfect middel om nieuwe medewerkers op te leiden door hen nauw te laten samenwerken met ervaren collega's", vindt Stalmans.

Complementaire teams

Opmerkelijk is dat Cegeka, dat al een tijd worstelt met het vinden van de juiste it-werkkrachten, met de Cegeka School vooral potentiële kandidaten zoekt in andere sectoren. Niet zonder succes, zo blijkt: de profielen van de 300 cv's die Cegeka al ontving, zijn enorm uiteenlopend. Met masterdiploma's in onder meer japanologie en fysica, en zelfs leerkrachten lichamelijke opvoeding, hebben de aangemelde kandidaten vaak niet eens een technische achtergrond. Stalmans lijkt dat net een troef te vinden. Meer nog, Cegeka is in de eerste plaats actief op zoek naar gemotiveerde mannen en vrouwen die een belangstelling hebben voor it en natuurlijk ook aansluiten bij de Cegeka-waarden.

"Kandidaten met een diploma vertaler-tolk bijvoorbeeld, hebben meestal een bepaalde achtergrond waardoor ze in staat zijn om de it-oplossingen die ze mee ontwikkelen ook in een breder kader te positioneren en toe te passen", stelt Anik Stalmans. "Op die manier kunnen we hen ook laten doorgroeien naar functies die meer customer facing zijn, waarbij ze de verworven technische kennis koppelen aan communicatie met klanten of met het team. Met zulke profielen kunnen we de complementariteit in onze teams dus zeker versterken."