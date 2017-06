Centralpoint-webshops in nieuwe handen

Centralpoint.nl is in 2001 opgericht door Brian Speelman en groeide sindsdien uit tot de grootste zakelijke online it-leverancier in de Benelux met een omzet van 120 miljoen euro. Via Centralpoint.be levert de webshop ook it-materiaal in België. Infotheek neemt nu de aandelen over van Greenfield Capital Partners en Brian Speelman. Een overnamebedrag wordt niet bekendgemaakt. De Nederlandse Autoriteit Consument & Markt (ACM) moet ook nog akkoord gaan met de overname.

Europese strategie

Infotheek Group wil concurreren met de Europese it-top en deze acquisitie past in die strategie. De overname past ook in de consolidatietrend die al enkele jaren gaande is op de Europese it-markt. "Met de overname zetten we de lijn voort die we met onze aandeelhouder Altor zijn gestart", zegt Jordy Kool, ceo van Infotheek Group in een mededeling. "Met de online kennis en ervaring die we in huis halen, bieden we ons gezamenlijke klantenbestand een bredere online toegang tot circulaire it. Ook kunnen we hierdoor een grotere doelgroep bereiken om de levensduur van nog meer it-producten te verlengen", aldus Kool.

Infotheek Group is opgericht in 1991 en is Europees marktleider in circulaire it. De groep bestaat uit meerdere labels, en beschikt over het grootste refurbishment-centrum van Europa. Bij Infotheek Group werken ruim 800 medewerkers, verspreid over 24 vestigingen in Europa.