Centric gaat nieuw magazijn Domus Logistics aansturen

Domus Logistics is het logistieke zusterbedrijf van CASA International. Het bedrijf baat al een tijdje een distributiecentrum uit in Heultje (Westerlo), van waaruit jaarlijks duizenden vrachtwagens worden uitgestuurd naar 520 CASA-winkels in 8 Europese landen. Daar komt nu een nieuw distributiecentrum in Olen bij, dat dus zal worden aangestuurd door het warehousemanagementsysteem Locus WMS. De software van Centric is sinds 2004 in gebruik bij Domus.