Centric neemt Torhoutse retailspecialist over

Met de overname van Summit, die kassaoplossingen biedt, wil Centric haar positie op de Europese retailmarkt verder uitbreiden. "IT is cruciaal voor een succesvolle toekomst van retailers,' vertelt Karim Henkens de CEO van Centric. "Traditionele winkels moeten even slim en verbonden zijn als hun online equivalenten. Centric en Summit bieden daar samen een uitgebreid portfolio IT-producten voor aan."

De twintigtal werknemers van Summit verhuizen in het eerste kwartaal van 2018 naar het Centric-kantoor in Oostkamp.