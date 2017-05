Centrum voor Cybersecurity wil ambtenaren wegwijs maken in digitale beveiliging

De opleidingen zijn vooral bedoeld voor IT-verantwoordelijken. Ze worden georganiseerd in samenwerking met het Opleidingsinstituut van de Federale Overheid (OFO). De focus ligt op security management. Ongeveer 500 ambtenaren zullen dit jaar de lessen volgen.

Er zijn zowel opleidingen voor IT-medewerkers die een algemene basis kunnen gebruiken als gevorderde opleidingen voor medewerkers die regelmatig geconfronteerd worden met een cyberveiligheidsprobleem. Volgens de website kan er onder andere gekozen worden tussen een technisch bootcamp, netwerkbeveiliging, platformbeveiliging of hacking. "Om hackers te slim af te zijn, kruip je best zelf in de aanvalspositie", staat er over die laatste opleiding op de site te lezen. "Deze opleiding leert je hoe iemand anders je systemen zou kunnen binnendringen, en wat je moet doen om dit te voorkomen".

"De bedoeling is om een soort cybersecurityambassadeurs op te leiden die vervolgens hun kennis verspreiden binnen hun eigen dienst", aldus Nathalie van Raemdonck, projectmanager bij het CCB. "Als we willen dat onze federale computernetwerken goed beveiligd zijn, is een goede opleiding in cyberveilgheid cruciaal". Ook ambtenaren buiten de IT-sector kunnen zich inschrijven. Zij krijgen een e-learningcursus om hun kennis op te krikken.