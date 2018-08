CEO Apple: 'Spotify maakt muziek onmenselijk'

De 57-jarige CEO van Apple benadrukt dat Apple Music, de grootste concurrent van Spotify, mensen gebruikt om speellijsten te bouwen. Volgens hem is deze manier van werken 'kunst en ambacht' in plaats van 'bits en bytes'. Hij meldt, in een gesprek tegenover Fast Company, geen namen, maar hij lijkt vooral te doelen op Spotify dat momenteel 170 miljoen maandelijkse actieve gebruikers telt, waarvan 75 miljoen betalende abonnees. Apple Music heeft 40 miljoen betalende maandelijkse abonnees.

Cooks commentaar is geen nieuw geluid: Apple uit al jaren lang kritiek op de manier waarop Spotify muziek suggereert en speellijsten bouwt voor haar gebruikers.