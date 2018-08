CEO Google sust werknemers: 'Gecensureerde zoekmachine komt er niet meteen'

Eerder deze maand kwam het bericht dat Google bereid was zijn zoekmachine te censureren om te voldoen aan de eisen van de Chinese autoriteiten. Volgens topman Sundar Pichai heeft het bedrijf echter alleen zijn interesse kenbaar gemaakt in het mogelijk weer betreden van de Chinese markt. Volgens hem bevindt het project, dat de naam Dragonfly heeft, zich nog in een vroeg stadium. Ook is er nog geen beslissing genomen of Google daadwerkelijk zal terugkeren naar de Chinese markt, die het in 2010 verliet.

Pichai meldt dat op een besloten bijeenkomst met personeel van zijn bedrijf. Dat had eerder al zijn ongenoegen geuit over de plannen. Volgens werknemers zou zo'n gecensureerde zoekmachine de gedragscodes van Google zelf schenden.

Meer transparantie

Het is niet de eerste keer dat Google's werknemers tegenover hun eigen management staan om ethische kwesties. Toen in juli bekend raakte dat Google voor de Amerikaanse overheid aan AI-onderzoek werkte dat zou kunnen worden ingezet voor drones in militaire operaties, kwam er ook al tegenkanting. Enkele werknemers zouden ook het bedrijf verlaten hebben uit protest. Google besloot toen om het contract met het Pentagon niet te verlengen. Sundar Pichai publiceerde ook een ethische handleiding voor AI waarin hij beloofde dat Google geen onderzoek zou doen dat in wapens kon worden gebruikt.

Eenzelfde suspoging komt er nu nadat 1.400 personeelsleden een brief ondertekenden waarin ze bezwaar aantekenen tegen een gecensureerde zoekmachine voor China. In de brief eisen de werknemers meer transparantie over de projecten waar Google aan werkt. "Google werknemers moeten weten wat we aan het bouwen zijn," zo staat er in de tekst, die door techsite Gizmodo werd gepubliceerd.