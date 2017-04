CEO Huawei ziet nut niet in van smartwatches

"Ik vraag me altijd af waarvoor smartwatches dienen als we smartphones hebben", zei Xu volgens de South Morning China Post op een Huawei-event in China. "Als het Huaweiteam me hun ideeën enthousiast voorstelt, vraag ik hen of het product wel een behoefte vervult in de markt".

Huawei lanceerde recent nog de 'Watch 2' en 'Watch 2 Classic', met Android Wear 2.0. In 2015 lanceerde het bedrijf hun eerste slimme horloge, maar niet iedereen binnen Huawei lijkt daar dus even enthousiast over.

Volgens analisten groeit de markt voor smartwatches niet zo snel als verwacht. De horloges kampen vaak met een gebrek aan identiteit en de toegevoegde waarde van zo'n aankoop is voor het grote publiek niet altijd even duidelijk. Bovendien stopt een groot deel van de consumenten na aankoop met het horloge te gebruiken.