CEO Infosys stapt op

Infosys CEO Vishal Sikka heeft zijn ontslag ingediend bij de tweede grootste IT-exporteur van Azië. In een blogbericht geeft hij aan dat geruchten en kritiek op zijn prestaties daaraan ten gronde liggen. De man ligt al even in de clinch met een van de mede-oprichters van Infosys, Narayana Murthy. Die laatste beschuldigt hem er onder meer van overheidstoezicht te ontduiken, en zegt dat Sikka zichzelf en enkele medewerkers buitensporige vergoedingen heeft uitbetaald. Volgens Sikka maken de geruchten het onmogelijk voor hem om zijn job te blijven doen.

Sikka ruilde in 2014 SAP in voor Infosys en stond zo drie jaar aan het hoofd van het bedrijf. Hij blijft voorlopig aan boord als executive vice chairman, voor een jaarsalaris van een dollar, tot een nieuwe CEO kan worden gevonden. Huidig COO Pravin Rao wordt ondertussen CEO ad interim. De Raad van Bestuur van het bedrijf meldt dat het zijn ontslag betreurt. Aandelen van Infosys daalden na de aankondiging met 7,6 procent.