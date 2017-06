CEO Kalanick verlaat Uber voor onbepaalde tijd

Kalanick kondigde zijn afwezigheid dinsdag aan in een mededeling aan de werknemers. Het tijdelijke vertrek van Kalanick valt samen met het overlijden van zijn moeder. Zij werd vorige vrijdag begraven. "Ik heb nood aan een rust", zegt Kalanick in de brief, waarin hij verwijst naar de "recente gebeurtenissen" en waarmee hij naar zijn moeder verwijst.

Het vertrek, tijdelijk of niet, zat er echter al langer aan te komen. Het bedrijf en meerdere van de toplui liggen onder vuur, onder meer na de publicatie van een blog door een voormalige vrouwelijke medewerker. Zij pende haar ervaringen met seksuele intimidatie in het bedrijf in detail neer.

Daarop voerde voormalig Amerikaans minister van Justitie Eric Holder in opdracht van het bedrijf een onderzoek naar de klachten. Dat rapport werd zondag besproken door het bestuur. Uber publiceerde het document met aanbevelingen dinsdag. Een operationeel topman (COO) zal volgens Bloomberg sommige van Kalanicks taken overnemen. Het bedrijf is al even op zoek naar een kandidaat voor die functie.

Hardleers

Het waren woelige tijden voor Uber en zijn CEO. Verschillende toplui van het bedrijf achter de bekende taxi-app zijn intussen opgestapt, waaronder de nummer twee, Emil Michael. Eerder had het concern ook al twintig werknemers op zijn kantoren ontslagen na klachten over seksuele intimidatie. Om een en ander recht te trekken trok Uber vorige week met enig gevoel van trots twee vrouwelijke managers aan. Het bedrijf stelt ook Wan Ling Martello, een hooggeplaatste manager bij Nestlé, aan als onafhankelijk toezichthouder.

Maar ze zijn er duidelijk nog niet helemaal klaar mee. Ook dinsdag kondigde miljardair en zakenman David Bonderman aan dat hij zijn functie in de raad van bestuur bij Uber neerlegt. Dat vertrek komt er na een wel bijzonder ongelukkige grap over vrouwen... in een vergadering die de vrouwonvriendelijke werksfeer bij het bedrijf wilde aanpakken.

De 74-jarige Bonderman maakte de grap na een opmerking van zijn vrouwelijke collega Arianna Huffington. Zij zei dat uit data blijkt dat als er een vrouw in de raad van bestuur zit, de kans veel groter wordt op een tweede vrouw in de raad. "Wat het bewijst, is dat de kans groter wordt dat er meer wordt gekletst'', reageerde Bonderman. De miljardair, die nog in twintig andere raden van bestuur zit, bood middels een e-mail zijn excuses aan. De opmerking was volgens hem ,,het tegengestelde van wat ik beoogde.''

Yep, een seksistische grap over hoe vrouwen te veel praten, in een vergadering met het specifieke doel om het bedrijf vrouwvriendelijker te maken. Er is nog werk aan de winkel.