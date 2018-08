Chat-app Discord gaat games verkopen

Discord Inc, het bedrijf achter de gelijknamige chatapp, heeft aangekondigd dat het in eerste instantie met uitgevers THQ en Deep Silver gaat samenwerken om (downloadbare) videospellen te verkopen. De winkel gaat later deze maand in beta. Gebruikers kunnen de games apart aankopen, of zich inschrijven op Discord Nitro, een abonnement dat de volledige bibliotheek vrij te spelen maakt.

Videospellen die nu al in het portfolio zitten zijn Saints Row: The Third, Darksiders: Warmastered Edition, Super Meat Boy en Metro: Last Light Redux. Een abonnement zal zo'n vijf dollar per maand kosten, of vijftig dollar per jaar.

Nieuwe spellen kunnen ondertussen ook gewoon apart gekocht worden. Discord vermeldt dat het niet de bedoeling is om alle games die uitkomen aan te bieden, maar om een selectie van aanbevelingen klaar te zetten. De eerste nieuwe games die in de winkel zullen staan zijn Dead Cells, Into the Breach en Frostpunk.

Het nieuws komt er enkele maanden nadat Discord zijn eigen functie uitrolde om via de dienst je videogamebibliotheek te beheren. De 'game launcher' van Discord laat je vanuit de desktopapp spelletjes op je computer starten. Ook dat is een tool die Steam al langer heeft, maar het lijkt erop dat die van Discord iets breder gaat, omdat hij ook automatisch games die niet via Steam zijn aangekocht, toevoegt. Met de uitrol van een heuse gamewinkel lijkt het er alvast op dat Discord nu echt een concurrent wilt worden voor 's werelds grootste gamedownloadplatform.