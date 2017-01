Chelsea Manning krijgt gratie, maar Snowden mag langer in Rusland blijven

''Snowdens toestemming om in Rusland te verblijven is net verlengd met een aantal jaar'', liet de Russische woordvoerster Maria Zacharova via Facebook weten.

De Verenigde Staten willen de voormalig medewerker van de inlichtingendienst CIA en de veiligheidsdienst NSA die in 2013 documenten over de Amerikaanse spionage lekte, nog altijd berechten. Al heeft de Amerikaanse president Barack Obama in de laatste dagen van zijn termijn besloten meer dan tweehonderd mensen gratie of strafvermindering te geven.

Ook de Amerikaanse ex-militair Chelsea Manning, die honderdduizenden geheime stukken via WikiLeaks liet uitlekken, komt over een paar maanden vrij. Obama heeft haar straf dinsdag ingekort. Manning was veroordeeld tot 35 jaar gevangenisstraf en zou eigenlijk tot 2045 in de cel moeten blijven.

Ook gaf Obama gratie aan generaal James Cartwright. Hij was aangeklaagd voor het liegen tegen federale onderzoekers. Cartwright had tegen hen ontkend dat hij de bron was voor een verhaal in The New York Times over de Stuxnet-cyberaanval op het Iraanse nucleaire programma. Cartwright had in oktober toegegeven dat de ontkenning een leugen was. Aanklagers hadden twee jaar gevangenisstraf geëist.

Obama heeft in de acht jaar waarin hij regeerde 1.385 straffen verlaagd of kwijtgescholden. Dat is meer dan de twaalf presidenten voor hem bij elkaar.

Edward Snowden krijgt geen gratie

Maar Edward Snowden is niet één van hen. De Amerikaan verblijft sinds 2013 in Rusland, omdat in de VS hem een straf boven het hoofd hangt. Het Witte Huis wil hem geen gratie verlenen, ondanks een actie voor Snowden waarbij een miljoen handtekeningen werd verzameld door de mensenrechtenorganisaties Amnesty International, Human Rights Watch en American Civil Liberties Union (ACLU). Volgens een woorvoerder van Obama is Snowden echter 'veel en veel gevaarlijker' dan Manning.

Snowden heeft zelf overigens niet om een pardon van Obama gevraagd. Een week geleden schreef hij nog op Twitter: 'Meneer de president, als u nog één daad van clementie zal verlenen nu u uit het Witte Huis vertrekt, alstublieft: bevrijdt Chelsea Manning. U alleen kunt haar leven redden.'