Cheops breidt uit naar Gent na overname

Het Gentse bedrijf Behind The Buttons is gespecialiseerd in IT-infrastructuur, IT-beheer en softwaretoepassingen. Cheops neemt alle medewerkers en klanten over van de Managed & Cloud Services afdeling. De continuïteit voor de huidige klanten wordt hierdoor gegarandeerd. "Behind The Buttons zal Cheops de komende maanden bijstaan om de overdracht zo vlot mogelijk te laten verlopen, om zich daarna volledig te focussen op de software-activiteiten", vertelt Leander Naessens, CEO van Behind The Buttons.

Cheops, met hoofdzetel in Edegem en een vestiging in Zaventem, breidt hierdoor dus uit naar Gent. "Met de overname willen we dichter bij onze klanten in Oost- en West-Vlaanderen staan", zegt CEO Filip Goos. Cheops heeft al mooie referenties in die regio, met bedrijven als Arcelor Mittal, Honda en Ontex. Met de nieuwe stap wil de onderneming nog beter inspelen op deze markt, die veel groeibedrijven telt.

"Bedrijven hebben hun IT-ondersteuning en -infrastructuur graag dicht bij huis, ook als ze die uitbesteden", zegt Christophe Vanmalleghem, Managing Director van Cheops. "Met deze overname kunnen we nog beter inspelen op de noden van snelle groeiers in en rond de economische draaischijf Gent."

Nieuw datacenter

Om de groei en geografische spreiding verder te ondersteunen, investeert Cheops ook in een nieuw datacenter, dat volledig operationeel moet zijn in februari 2018.

In totaal trekt Cheops dit jaar over alle kantoren zeker 75 nieuwe medewerkers aan, met een focus op IT-profielen zoals network, system en support engineers, maar ook Java en .NET-consultants. Voor 2017 voorziet het een omzet van meer dan 30 miljoen euro, een stijging van 28 procent ten opzichte van vorig jaar.

"We groeien al meer dan 10 jaar beduidend sneller dan de markt", vertelt CEO Filip Goos. "We nemen dus ook een steeds sterkere positie in op de IT-markt. De opening van een kantoor in Gent past in dit verhaal, maar is zeker niet het eindpunt."