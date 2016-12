China gaat 'internetveiligheid beschermen'

China zal 'alles doen om de veiligheid van het land en de burgers te beschermen', liet de staatsorganisatie voor cyberspace liet dinsdag weten.

Daarbij sluit het land inzet van het leger niet uit. In het rapport staat namelijk dat de Chinese autoriteiten 'economische, administratieve, wetenschappelijke, juridische, diplomatieke en militaire' middelen kunnen gebruiken.

Cyberveiligheidswet

China nam in november al een vergaande cyberveiligheidswet aan waardoor beheerders van websites in China gedwongen worden samen te werken met politie-onderzoeken en in sommige gevallen ook broncodes en codesleutels beschikbaar moet stellen. Voor technologieën die door de overheid, belangrijke bedrijfstakken en de communistische partij worden gebruikt gelden nog strengere regels.

Meer wereldwijde samenwerking om een cyberoorlog te voorkomen is volgens China ook wenselijk. 'China wil een open cyberomgeving, maar tegelijkertijd ook een veilige.'

Censuur

'Open' en 'veilig' zijn ironische termen aangezien het land bekend staat om de censuur die toegepast wordt, zeker online. Het internet is er op zo'n manier ingericht dat het niet vergelijkbaar is met het wereldwijde web dat wij kennen - je zou het beter een intranet noemen. Sites als Google, Facebook, Twitter en YouTube zijn er onbereikbaar zonder VPN. De sites die er wél bereikbaar zijn worden veelvuldig gecheckt door de overheid, waardoor mensen die over de schreef gaan het risico lopen opgepakt te worden.