China geeft resultaten Philips glans

De omzet van de specialist in gezondheidstechnologie over de afgelopen maanden steeg met 4 procent tot 4,1 miljard euro. Daarmee presteerde Philips nagenoeg in lijn met de gemiddelde verwachting van analisten. Onder de streep resteerde een bedrag van 263 miljoen euro, waar een jaar eerder over dezelfde periode een winst van 214 miljoen euro in de boeken werd gezet. Het gaat daarbij om de winst bij voortgezette activiteiten.

Topman Frans van Houten benadrukte ook de toename van het werk dat nog op de plank ligt. De zogeheten orderintake steeg met een "solide" 5 procent. Volgens Van Houten plukt Philips de vruchten van zijn strategie, waarbij niet wordt afgeweken van het getrokken plan. Voor het hele jaar handhaafde Philips de verwachting, ondanks wereldwijde onzekerheden. Daarbij wil Philips werk maken van het verbeteren van de winstgevendheid om zodoende meer in lijn te presteren met branchegenoten als General Electric en Siemens.

Over de kwaliteitskwestie met defibrillatoren in de Verenigde Staten bracht Philips weinig nieuws naar buiten. Het bedrijf stemde eerder deze maand in met verscherpt toezicht op zijn fabrieken waar onder meer deze apparaten worden gemaakt. Bij inspecties tussen 2009 en 2015 kwam naar voren dat Philips bij de productie van defibrillatoren niet aan alle kwaliteitseisen voldeed.