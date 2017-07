China legt spyware op in moslimregio

Het gaat om Umruqi, de regionale hoofdstad van de provincie Xinjiang, in het Nederlands beter bekend als het gebied van de Oeigoeren, een Turks volk, Soennitische Moslims, dat in een deel van China woont

The Register meldt, op basis van verschillende meldingen op sociale media, dat de Chinese overheid sinds kort burgers in de provincie verplicht om de app Jing Wang ('schoon internet') te installeren. Die blokkeert bepaalde websites, doorzoekt je smartphone op illegale afbeeldingen, voorkomt de installatie van bepaalde apps, houdt chatgesprekken en wifi-logins bij en stuurt die informatie door samen met je sim- en IMEI-gegevens. Kortom de ideale spionagetool.

Wie de app niet installeert riskeert tot tien dagen gevangenis. Ook zou de politie actief burgers controleren of de app wel degelijk op telefoons geïnstalleerd is. Tegelijk werden tien vrouwen van Kazachse afkomst gearresteerd nadat China hun groepsgesprek over immigranten had opgepikt.

Spanningen

Xinjiang is officieel een autonome regio, vergelijkbaar met Tibet, maar grenst aan acht landen en heeft mede daarom een bevolking met onder meer Oeigoeren, Kazachen en, Mongolen. China probeert echter al decennia om Han-Chinezen naar de regio te laten emigreren. Die situatie leidt tot spanningen en soms gewelddadige incidenten tussen de Chinezen en de Oeigoeren.

China heeft al langer een traditie van censuur en mensenrechtenschendingen. Maar recent draait de censuurmachine weer overuren. Zo worden sinds kort ook bepaalde buitenlandse films en muziek niet langer toegelaten en probeert het land ook VPN-diensten, waarmee de Chinese censuurmuur te omzeilen valt, aan te pakken.