China ontkent dat het verantwoordelijk is voor afgesprongen NXP-deal

Vorige week donderdag staakte chipfabrikant Qualcomm zijn overnamepoging van Nederlandse sectorgenoot NXP. De deal, waar bijna twee jaar aan werd gewerkt, kon niet binnen de deadline worden afgerond. Door de mogelijke impact ervan moesten toezichthouders van negen landen hun goedkeuring uitspreken, en daarvan was de Chinese mededingingsautoriteit de laatste die nog geen uitspraak had gedaan. Er werd dan ook vermoed dat het hier om een zet ging in de escalerende handelsoorlog tussen China en de VS, het land waar Qualcomm gevestigd is. Daarbij schermen beide landen met importtarieven en in dit geval zou het gaan om een creatieve manier om de ander te dwarsbomen.

Maar daar is niets van aan, zegt nu de Chinese toezichthouder aan de Wall Street Times. Die meldt dat het vooral de schuld van de bedrijven zelf is. De mededingingsautoriteit zegt dat het zijn eigen deadline verschoven had tot 14 oktober om enkele knelpunten uit te werken, maar dat Qualcomm toch zijn overnamebod heeft ingetrokken.

Het bedrijf was bereid 44 miljard dollar te betalen voor de Nederlandse chipmaker. Bij de aankondiging was de overname de grootste in zijn soort. Nu het bod is afgeketst, moet Qualcomm NXP 2 miljard dollar aan 'break-up fee' betalen voor het werk dat in de voorbereidingen is gekropen.