China opent grootste drijvende zonne-energiecentrale ter wereld

De gigantische centrale zal een vermogen van 40 megawatt produceren. Ze werd gebouwd nabij Huainan, in het oosten van China. Ten gevolge van jarenlange mijnactiviteiten in de steenkoolrijke regio, vonden er bodemverzakkingen plaats en kwam het gebied onder water te staan.

Het meer dat toen ontstond, bleek de ideale plek voor drijvende zonnepanelen. Die hoeven daardoor geen kostbare landbouwgrond in deze dichtbevolkte regio in te nemen. Bovendien zorgt het koele water ervoor dat de panelen niet oververhit geraken.

Dat de zonne-energiecentrale net in dit steenkoolrijk gebied geplaatst werd, lijkt wel symbolisch: China is zijn steenkoolverbruik aan het afbouwen en wil zich met enorme investeringen volledig op duurzame energie storten. De grootmacht is Europa snel aan het inhalen op vlak van schone energie.