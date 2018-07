China trekt toelating voor Facebook na één dag in

Facebook, dat in China geblokkeerd wordt, registreerde woensdag een dochterbedrijf voor een op te richten innovatiecentrum in de Oost-Chinese stad Hangzhou. Daarover ontstond evenwel onenigheid tussen de nationale internettoezichthouder en de lokale toezichthouder in de provincie Zhejiang, waar Hangzhou gelegen is. De centrale cyberadministratie zou "geërgerd" geweest zijn, omdat ze onvoldoende betrokken werd.

De ontwikkeling betekent niet dat Facebook geen kans meer maakt om een onderneming in China op te richten, maar ze maakt het wel onwaarschijnlijker, klinkt het in New York Times. De krant citeert een bron die vertrouwd is met de zaak, maar niet bij naam wou genoemd worden.

Censuur

De officiële registratie zorgde woensdag al voor irritatie. Al snel werd ze van de nationale website gehaald waar de oprichtingen van bedrijven worden bekendgemaakt. De informatie was alleen nog op websites van commerciële aanbieders als Qixinbao te vinden, die dergelijke officiële mededelingen verzamelen. Volgens de eerste berichten in de staatsmedia leek ook al de censuur in te grijpen, wat op problemen duidde.

De dochterfirma, die goed was voor een investering van 30 miljoen dollar, zou ontwikkelaars, innovatieve ondernemers en start-ups ondersteunen. Eerder richtte Facebook al gelijkaardige firma's op in Brazilië, India, Frankrijk en Zuid-Korea. Het netwerk koos Hangzhou uit omdat de stad veel talent aantrekt. Het is het hoofdkwartier van de Chinese internetgigant Alibaba. Het bedrijf had de eerste officiële vertegenwoordiging van Facebook op de Chinese markt geweest.

De 'grote firewall' van China blokkeert het netwerk sinds 2009. China's censuur verstoort sinds vorig jaar ook Facebook-berichtendienst WhatsApp, dat niet meer kan gebruikt worden. Andere sociale netwerken als Twitter, Instagram, Youtube en zelfs de Google-zoekrobot zijn in China geblokkeerd. Hetzelfde geldt voor buitenlandse nieuwssites.