China verbiedt anoniem posten

Commentaren op internetfora moeten in China voortaan altijd gelinkt zijn aan een identiteit. Internetbedrijven en providers moeten de echte namen van gebruikers opvragen en checken.

Het land is al even zijn dataregelgeving aan het verstrengen. Zo zijn VPN-verbindingen verboden en moeten gegevens opgeslagen worden op servers binnen China. Met die virtuele privé-netwerken kunnen mensen overheidscensuur omzeilen en de data-opslag is officieel een manier om gevoelige informatie beter te beveiligen, al zou het zo ook wel makkelijker kunnen worden om dissidenten op te sporen.

De extra censuurinspanningen, waarbij ook stevig geleund wordt op techbedrijven als Baidu, Alibaba en Tencent, naast buitenlandse giganten als Facebook, komen er in de aanloop van het 19de Nationale Congres van de Communistische Partij deze herfst. Verwacht wordt dat het congres enkele nieuwe mensen zal benoemen voor hoge posities.