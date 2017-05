China voert strengere datawetgeving in

Naast het lokaal bewaren van gebruikersdata, verbiedt de wet ook bedrijven gebruikersdata van Chinese gebruikers die niet relevant is voor hun dienstverlening te verzamelen en door te verkopen.

Dit meldt het Chinese staatsbureau Xinhua. Het gaat om een wet die eerder al werd aangekondigd. Verschillende techbedrijven vrezen niet op tijd te kunnen voldoen aan de nieuwe wetgeving en hadden de Chinese overheid daarom om uitstel gevraagd. Deze lijkt er niet te komen; vermoedelijk wordt de wet donderdag 1 juni volgens plan ingevoerd. Overtreding van de wet kan worden bestraft met boetes.

Strengere eisen

De nieuwe wet legt techbedrijven strengere eisen op rond dataverzameling en het gebruik van data. Zo mogen de bedrijven voortaan geen persoonsgebonden informatie meer verzamelen en verkopen. Daarnaast kunnen gebruikers verzoeken informatie die al over hen is verzameld te vernietigen indien hier misbruik van wordt gemaakt. Daarnaast worden bedrijven verplicht data over Chinese gebruikers binnen Chinese landsgrenzen op te slaan en moeten bedrijven de Chinese overheid helpen bij onderzoeken naar de veiligheid van essentiële hardware en software.

De nieuwe wet reguleert ook de verspreiding van nieuws online strenger. Zo moeten individuen en organisaties voortaan toestemming hebben van de overheid voordat zij nieuws mogen publiceren op social media of mogen verspreiden via instant messaging apps.

In samenwerking met Dutch IT-Channel.