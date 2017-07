Chinees smartphonespel is zo populair dat Tencent de speeltijd moet limiteren

Honor of Kings is een fantasiespel warbij mythische figuren worden bestreden. Het is vergelijkbaar met het bij ons erg populaire League of Legends (LOL). Het smartphonespel is immens populair bij Chinese kinderen. Begin dit jaar telde het al meer dan 50 miljoen actieve spelers. Dat aantal stijgt nog, waardoor het spel van de Chinese internetgigant Tencent nog populairder werd dan Nintendo's Pokémon Go.

Ongelimiteerd geld uitgeven

In China rees er publieke ongerustheid over de gigantische populariteit en het verslavende karakter bij jonge kinderen. Een elfjarige jongen uit de provincie Zhejiang gaf op twee maanden tijd 38.000 yuan uit (4900 euro) aan wapens en andere uitrusting voor zijn spelkarakter. Een twaalfjarige uit de provincie Hainan spendeerde zelfs het spaargeld van zijn familie ter waarde van 40.000 yuan (5000 euro) aan onlinebegeleiding om zijn spelcapaciteiten te verbeteren.

Niet meer 's avonds spelen

Gisteren (zondag) kondigden de ontwikkelaars in een verklaring aan dat ze voor kinderen jonger dan twaalf een limiet gaan inbouwen zodat zij het spel niet langer dan een uur per dag kunnen spelen. Na 21 uur wordt het voor hen ook niet meer mogelijk om in te loggen.

Voor kinderen ouder dan twaalf jaar wordt de speeltijd opgetrokken tot twee uur per dag. "Als ze die tijd overschrijden, worden ze automatisch offline gezet", zegt Tencent. De maatregel gaat in vanaf morgen en wordt een van de "meest strikte" in de game-industrie genoemd.

Ouders moeten kinderen registreren

"Ondanks de immense populariteit, kan Honor of Kings ook een negatieve impact hebben op minderjarigen omdat ze de controle over zichzelf verliezen en het spel gedurende een lange tijd gaan spelen", zegt Tencent. Volgens het bedrijf hebben ze zelf initiatief genomen uit bezorgdheid en omdat China nog geen nationale richtlijnen heeft inzake onlinespelverslaving.

Ouders moeten hun kinderen en hun leeftijden registreren op een toezichtswebsite. Op die manier kunnen kinderen niet meer ongelimiteerd geld uitgeven aan de extra's die het spel aanbiedt. In de verklaring riep Tencent ouders ook op om voldoende tijd te spenderen met hun kinderen en hen de warmte van een familie te geven.